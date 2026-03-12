Скидки
Зоран Терзич: в этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть

Зоран Терзич: в этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть
Комментарии

Главный тренер казанского клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал игру своей команды в первом матче четвертьфинала женского чемпионата России. Казанские волейболистки одержали победу над «Тулицей» со счётом 3:1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Динамо-Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 1
Тулица
Тульская область
Динамо-Ак Барс: Карполь, Милина Рахматуллина, Матвеева, Королёва, Светник, Бибина, Ануфриенко, Гатина, Ковалёва, Столбова, Реброва, Мартинес, Коновалова, Гонсалес
Тулица: Багрянцева, Синицкая, Станкевичуте, Лебедкина, Чернышева, Перович, Распутная, Прасолова, Полякова, Мамедова, Родригес, Някина, Симонова, Сокольчик

«Сначала мне было трудно решить, кто начнёт игру. Знал, что команда без Мартинес, Гонсалес и Королёвой будет играть лучше, так как они просто здоровы. Но и должен дать шанс этим игрокам, чтобы они набирали форму к следующим матчам.

В первой партии у нас не всё получилось, позже стали играть лучше, хотя и не совсем так, как мне хотелось бы. Тем не менее победили 3:1.

В этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть — за последние пару недель произошло слишком много травм. Сейчас, насколько я вижу, мы остались без Кати Гатиной до конца сезона. Будет тяжело, но настоящая команда познаётся именно в таких сложных ситуациях», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

