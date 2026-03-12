Зоран Терзич: в этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть

Главный тренер казанского клуба «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич прокомментировал игру своей команды в первом матче четвертьфинала женского чемпионата России. Казанские волейболистки одержали победу над «Тулицей» со счётом 3:1 (16:25, 25:15, 25:19, 25:23).

«Сначала мне было трудно решить, кто начнёт игру. Знал, что команда без Мартинес, Гонсалес и Королёвой будет играть лучше, так как они просто здоровы. Но и должен дать шанс этим игрокам, чтобы они набирали форму к следующим матчам.

В первой партии у нас не всё получилось, позже стали играть лучше, хотя и не совсем так, как мне хотелось бы. Тем не менее победили 3:1.

В этом году на нашу команду обрушилась какая-то напасть — за последние пару недель произошло слишком много травм. Сейчас, насколько я вижу, мы остались без Кати Гатиной до конца сезона. Будет тяжело, но настоящая команда познаётся именно в таких сложных ситуациях», – приводит слова Терзича пресс-служба ВФВ на официальном сайте.