«Бой проигран». Тренер «Ленинградки» — о поражении «Динамо» Мск в 1-м матче 1/4 финала

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин объяснил, почему его команда уступила московскому «Динамо» в первом матче четвертьфинала женского чемпионата России.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Ленинградка
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Климова, Озерова, Перова
Динамо М: Лазарева, Чирович, Ташлыкова, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Смеленко, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Шевчук, Манжосова, Подкопаева, Синицына

«На самом деле, установка была выполнена — та, которая важна только в первой партии. Что в предыдущей игре с «Динамо», что сегодня вопрос решала подача. К сожалению, как и в прошлый раз, вторую и третью партию мы подавали «плюшки». Но если в прошлый раз в четвёртой партии мы смогли вернуть свою игру и подавать четвёртый и пятый сет как надо, то в этот раз в четвёртой партии мы стали много ошибаться на подаче. Не подавая подряд три-четыре раза, выиграть игру с таким соперником практически невозможно. Бой проигран. Но ещё ничего не проиграно. Будем играть в Москве.

Я сказал бы, что вопрос решила вторая партия, а не третья. Хотя вроде и счёт был одинаков — 24:26 и 23:25. Но именно во второй партии случились определённые вещи. В конце второго десятка, когда мы спокойно вели и надо было пару-тройку мячей нормально сыграть. Эти мячи оказались решающими. Если бы было 2:0 в нашу пользу, то, думаю, вопросов бы уже не было», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Новости. Волейбол
Все новости RSS

