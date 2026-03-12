«Бой проигран». Тренер «Ленинградки» — о поражении «Динамо» Мск в 1-м матче 1/4 финала

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин объяснил, почему его команда уступила московскому «Динамо» в первом матче четвертьфинала женского чемпионата России.

«На самом деле, установка была выполнена — та, которая важна только в первой партии. Что в предыдущей игре с «Динамо», что сегодня вопрос решала подача. К сожалению, как и в прошлый раз, вторую и третью партию мы подавали «плюшки». Но если в прошлый раз в четвёртой партии мы смогли вернуть свою игру и подавать четвёртый и пятый сет как надо, то в этот раз в четвёртой партии мы стали много ошибаться на подаче. Не подавая подряд три-четыре раза, выиграть игру с таким соперником практически невозможно. Бой проигран. Но ещё ничего не проиграно. Будем играть в Москве.

Я сказал бы, что вопрос решила вторая партия, а не третья. Хотя вроде и счёт был одинаков — 24:26 и 23:25. Но именно во второй партии случились определённые вещи. В конце второго десятка, когда мы спокойно вели и надо было пару-тройку мячей нормально сыграть. Эти мячи оказались решающими. Если бы было 2:0 в нашу пользу, то, думаю, вопросов бы уже не было», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.