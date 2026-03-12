Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 12 марта

Сегодня, 12 марта, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся три матча 30-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 30-й тур. Расписание матчей на 12 марта (время московское):

15:00. «Кузбасс» Кемерово — «Зенит» Санкт-Петербург;

15:30. «Енисей» Красноярск — «Динамо-Урал» Уфа;

18:30. МГТУ Москва — «Факел Ямал» Новый Уренгой.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).