«Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в матче 30-го тура Суперлиги

«Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в матче 30-го тура Суперлиги
Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» Кемерово уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче 30-го тура в рамках мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 22:25).

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
12 марта 2026, четверг. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Кузнецов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис

После 30 игр «Кузбасс» расположился на 14-м месте, набрав только 23 очка. Санкт-петербургский «Зенит» по итогам предварительного этапа стал вторым, набрав 76 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
