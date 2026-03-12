«Зенит» уверенно обыграл «Кузбасс» в матче 30-го тура Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Кузбасс» Кемерово уступил «Зениту» из Санкт-Петербурга в матче 30-го тура в рамках мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча, которая прошла в Кемерове, завершилась со счётом 0:3 (18:25, 17:25, 22:25).

После 30 игр «Кузбасс» расположился на 14-м месте, набрав только 23 очка. Санкт-петербургский «Зенит» по итогам предварительного этапа стал вторым, набрав 76 очков.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).