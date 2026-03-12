Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 12 марта

Сегодня, 12 марта, продолжился розыгрыш предварительного этапа мужского чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоялись три матча 30-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 30-й тур. Результаты встреч 12 марта:

«Кузбасс» Кемерово — «Зенит» Санкт-Петербург – 0:3 (18:25, 17:25, 22:25);

«Енисей» Красноярск — «Динамо-Урал» Уфа – 3:1 (27:25, 24:26, 28:26, 25:14);

МГТУ Москва — «Факел Ямал» Новый Уренгой – 1:3 (19:25, 26:24, 21:25, 22:25).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд.

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).