Расписание матчей мужской Суперлиги по волейболу на 13 марта

Комментарии

Сегодня, 13 марта, продолжится розыгрыш предварительного этапа мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся три матча 30-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. 30-й тур. Расписание матчей на 13 марта (время московское):

  • 15:00. «Локомотив» Новосибирск — «Ярославич» Ярославль;
  • 18:00. «Нова» Новокуйбышевск — «Зенит-Казань» Казань;
  • 19:00. «Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Оренбуржье» Оренбург.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).

30-й тур ответит на все вопросы! Последние интриги мужской волейбольной Суперлиги
