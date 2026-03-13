Расписание матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 13 марта

Сегодня, 13 марта, продолжается раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоятся матчи серий 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/4 финала. Расписание матчей 13 марта (время московское)

16:00. «Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань.

18:00. «Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область.

20:00. «Локомотив» Калининградская область — «Заречье-Одинцово» Московская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».