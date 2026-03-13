Новосибирский «Локомотив» в трёх партиях обыграл «Ярославич» в рамках матча Суперлиги

Волейболисты «Локомотива» (Новосибирск) обыграли «Ярославич» из Ярославля в рамках 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).

Новосибирский клуб занимает четвёртое место в таблице Суперлиги, в активе клуба 71 очко. «Ярославич» занимает 15-е место (19 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).