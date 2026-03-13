«Динамо-Ак Барс» вышло в 1/2 финала плей-офф Суперлиги, выиграв серию у «Тулицы»

Волейболистки московского «Динамо-Ак Барс» вышли в полуфинал плей-офф женской Суперлиги-2025/2026, одержав победу во втором матче 1/4 финала над «Тулицей». Встреча завершилась со счётом 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:17).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Тулица» Тула – 3:1 (23:25, 25:21, 25:17, 25:17). Счёт в серии – 2-0.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» Калининград, «Тулица», «Динамо» Москва, «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».