«Зенит-Казань» в гостях обыграл «Нову» в 30-м туре Суперлиги

Волейболисты «Зенита-Казань» (Казань) обыграли «Нову» из Новокуйбышевска в рамках 30-го тура предварительного этапа мужской Суперлиги-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:20, 25:20, 22:25, 25:21).

Казанский клуб занимает первое место в таблице Суперлиги, в активе клуба 82 очка. «Нова» занимает восьмое место (47 очков).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. В турнире принимают участие 16 команд. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).