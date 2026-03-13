Главная Волейбол Новости

«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Корабелкой»

«Уралочка-НТМК» сравняла счёт в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги с «Корабелкой»
Волейболистки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» сравняли счёт в серии с «Корабелкой» (Санкт-Петербург), одержав победу во втором матче 1/4 финала со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 18:25, 25:20).

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Уралочка-НТМК» Екатеринбург – «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:1 (25:14, 25:19, 18:25, 25:20). Счёт в серии – 1-1.

Решающий матч четвертьфинальной серии Суперлиги-2025/2026 между «Уралочкой-НТМК» и «Корабелкой» состоится 16 марта.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Сетка плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Календарь плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Что творится в плей-офф женской волейбольной Суперлиги?! Проиграли сразу три фаворита
