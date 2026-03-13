Результаты матчей мужской Суперлиги по волейболу 13 марта

Сегодня, 13 марта, продолжился предварительный этап чемпионата России – 2025/2026 среди команд Суперлиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Волейбол. Мужская Суперлига-2025/2026. Результаты матчей 13 марта:

«Локомотив» Новосибирск — «Ярославич» Ярославль – 3:0 (25:22, 27:25, 25:21);

«Нова» Новокуйбышевск — «Зенит-Казань» Казань – 1:3 (20:25, 20:25, 25:22, 21:25);

«Динамо-ЛО» Ленинградская область — «Оренбуржье» Оренбург – 2:3 (25:23, 25:15, 26:28, 22:25, 13:15).

Лидером Суперлиги является «Зенит-Казань», в активе казанского клуба 82 очка. На втором месте идёт «Зенит» из Санкт-Петербурга (76 очков), замыкает тройку лидеров московское «Динамо» (74 очка).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 стартовал 18 октября и завершится 14 марта 2026 года. Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).