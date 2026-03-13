Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Заречье-Одинцово» сравняло счёт в серии с «Локомотивом» в 1/4 финала плей-офф Суперлиги

Волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово» одержали победу во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги-2025/2026 над калининградским «Локомотивом» со счётом 3:1 (25:21, 25:13, 23:25, 25:21). Эта победа позволила подмосковным волейболисткам сравнять счёт в серии – 1:1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
13 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Окончен
1 : 3
Заречье-Одинцово
Московская область
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Погорельченко
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Локомотив» Калининград – 3:1 (25:21, 25:13, 23:25, 25:21).

Решающий матч четвертьфинальной серии Суперлиги-2025/2026 между «Заречьем-Одинцово» и «Локомотивом» состоится 16 марта.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Сетка плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Календарь плей-офф Суперлиги - 2025/2026
