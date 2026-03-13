Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 13 марта

Сегодня, 13 марта, продолжился четвертьфинальный раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись ответные матчи серий 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты встреч 13 марта:

«Тулица» Тульская область — «Динамо-Ак Барс» Казань – 1:3 (25:23, 21:25, 17:25, 17:25). Счёт в серии – 0-2;

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 1:3 (14:25, 19:25, 25:18, 20:25). Счёт в серии – 1-1;

«Локомотив» Калининградская область — «Заречье-Одинцово» Московская область – 1:3 (21:25, 13:25, 25:23, 21:25). Счёт в серии – 1-1.

«Динамо-Ак Барс» выиграло серию у «Тулицы» и вышло в полуфинальную стадию плей-офф Суперлиги-2025/2026, где сыграет с победителем серии между «Ленинградкой» (Ленинградская область) и московским «Динамо».

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».