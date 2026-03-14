«На крыльях летели». Карполь — о реванше «Уралочки-НТМК» над «Корабелкой» в 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь оценил игру своей команды во втором матче четвертьфинала женского чемпионата России с «Корабелкой». Встреча завершилась победой свердловского клуба со счётом 3:1 (25:14, 25:19, 18:25, 25:20).

«Первую игру мы дома проиграли, «Корабелка» играла прекрасно. Мы очень сильно просели в первом матче, два человека у нас впервые играли в плей-офф, тем более с такими максимально высокими ожиданиями. Я весь сезон всем твердил, что все команды очень сильные. Изначально, ещё в первых матчах, я сказал, что «Корабелка» — одна из самых опасных и сильных команд в лиге, здесь прекрасные игроки, есть Морено, Иванович. Есть супермолодые перспективные игроки, которые могут решать задачи так же, как и наши. Нет никакого отличия. Я считаю, что и мы сильные, и «Корабелка» сильная — что и показали эти два матча.

Я считаю, что сегодня сыграл настрой: злость за поражение в первом матче была большая. Первые две партии вообще просто на крыльях летели, и получалось абсолютно всё. И, конечно, в третьей партии, естественно, «Корабелка» начала давить подачей, рисковать — этот риск был оправдан, этот риск мы не смогли остановить. Но в четвёртой партии нам удалось всё-таки догнать и с нескольких очков отыграться, наладить свою игру, дисциплину на блоке. Блок начал в конце партии получаться очень хорошо. Считаю, что элементом «подача-блок» мы выиграли четвёртую партию. Опять же говорю, две прекрасные команды, две очень сильные команды, максимально отличные таланты с двух сторон. Это будущее нашего волейбола. Никогда не может быть легче», – приводит слова Карполя пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Напомним, в первом матче четвертьфинала «Уралочка-НТМК» уступила «Корабелке» со счётом 1:3. Третья встреча между командами запланирована на 16 марта.