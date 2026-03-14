Владимир Алекно: всевышний спорта не любит ни математиков, ни не уважающих соперника людей

Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победу в последнем матче перед стартом плей-офф чемпионата России. Встреча с «Кузбассом» завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:22).

«Мне очень понравилось отношение и уважение к команде соперника, потому что я знаю: всевышний спорта не любит ни математиков, ни не уважающих соперника людей. Поэтому мы отнеслись к матчу с полной серьёзностью, и результат говорит сам за себя. Очень доволен и результатом, и игрой», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

После 30 туров «Зенит» завершает регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице.