Владимир Алекно: всевышний спорта не любит ни математиков, ни не уважающих соперника людей
Главный тренер петербургского «Зенита» Владимир Алекно оценил победу в последнем матче перед стартом плей-офф чемпионата России. Встреча с «Кузбассом» завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:17, 25:22).
Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
12 марта 2026, четверг. 15:00 МСК
Кузбасс
Кемерово
Окончен
0 : 3
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Кузбасс: Коваликов, Бурмистров, Тихонов, Кузнецов, Смирнов, Клюпа, Ионов, Коченов, Каштанов, Пискарев, Фиэль, Новицкий, Супрунов, Морозов, Сиденко, Хисматуллин, Юльмухаметов, Напольских
Зенит СПб: Бабкевич, Тисевич, Шишкин, Динейкин, Гребенников, Черейский, Бочаров, Космин, Пакшин, Полетаев, Уксусов, Дикарев, Эррера, Кобзарь, Ананьев, Шерпетис
«Мне очень понравилось отношение и уважение к команде соперника, потому что я знаю: всевышний спорта не любит ни математиков, ни не уважающих соперника людей. Поэтому мы отнеслись к матчу с полной серьёзностью, и результат говорит сам за себя. Очень доволен и результатом, и игрой», – приводит слова Алекно пресс-служба ВФВ на официальном сайте.
После 30 туров «Зенит» завершает регулярный чемпионат на втором месте в турнирной таблице.
