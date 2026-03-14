Доигровщик «Локомотива» Сэм Деру впервые сыграл за «Локомотив» после курса химиотерапии и поделился своими эмоциями. Возвращение произошло в рамках 30-го тура мужской Суперлиги, где новосибирцы одержали победу над «Ярославичем» со счётом 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).

«Кайф! Рад, что вернулся. Полный зал, хороший матч. После полтора сета, конечно, устал, но мы каждый день плодотворно работаем вместе со штабом «Локо» над моей формой.

Благодарю каждого, три недели всего прошло как я вернулся – если бы мне про это сказали тогда, я бы даже не поверил, что буду уже на площадке. Каждый день работаем, но скоро плей-офф – я хочу помочь команде, надеюсь это будет возможно», – приводит слова Деру пресс-служба ВФВ на официальном сайте.