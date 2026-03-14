Волейбол Новости

Сэм Деру впервые сыграл за «Локомотив» после курса химиотерапии

Сэм Деру впервые сыграл за «Локомотив» после курса химиотерапии
Доигровщик «Локомотива» Сэм Деру впервые сыграл за «Локомотив» после курса химиотерапии и поделился своими эмоциями. Возвращение произошло в рамках 30-го тура мужской Суперлиги, где новосибирцы одержали победу над «Ярославичем» со счётом 3:0 (25:22, 27:25, 25:21).

Суперлига — предварительный этап (м) . 30-й тур
13 марта 2026, пятница. 15:00 МСК
Локомотив
Новосибирск
Окончен
3 : 0
Ярославич
Ярославль
Локомотив: Николов, Ожиганов, Бражнюк, Деру, Воронков, Маркин, Шахбанмирзаев, Лызик, Казаченков, Вылков, Куркаев, Вишняков, Курбанов, Кривитченко
Ярославич: Куликов, Хрусталёв, Бобров, Насри, Шустров, Лаптев, Поторочин, Свентицкис, Чивель, Мельянац, Кассель, Кутлунин, Драгунов, Кураш

«Кайф! Рад, что вернулся. Полный зал, хороший матч. После полтора сета, конечно, устал, но мы каждый день плодотворно работаем вместе со штабом «Локо» над моей формой.

Благодарю каждого, три недели всего прошло как я вернулся – если бы мне про это сказали тогда, я бы даже не поверил, что буду уже на площадке. Каждый день работаем, но скоро плей-офф – я хочу помочь команде, надеюсь это будет возможно», – приводит слова Деру пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Материалы по теме
«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
