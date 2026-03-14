Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, обыграв «Ленинградку»
Волейболистки московского «Динамо» вышли в полуфинал плей-офф женской Суперлиги-2025/2026. Во втором четвертьфинальном матче они обыграли «Ленинградку» со счётом 3:0 (25:20, 25:16, 25:19). Ранее в первом матче 1/4 финала команда из Москвы оказалась сильнее со счётом 3:1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21).
Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова
Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».
