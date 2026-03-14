Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу на 14 марта

Сегодня, 14 марта, продолжился раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся матч серии 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Плей-офф, 1/4 финала. Результаты матчей 14 марта:

«Динамо» Москва — «Ленинградка» Ленинградская область — 3:1 (19:25, 26:24, 25:23, 25:21).

Московское «Динамо» вышло в полуфинал Суперлиги, победив со счётом 2-0 в серии.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышло восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский «Локомотив».