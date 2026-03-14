Определились все пары квалификационного раунда мужской Суперлиги

Сегодня, 14 марта, завершился предварительный раунд мужской Суперлиги — 2025/2026. Победу в регулярном чемпионате одержал «Зенит-Казань», выигравший 28 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами квалификационного раунда.

Волейбол. Мужская Суперлига. Пары квалификационного раунда:

«Динамо-Урал» (12) — «Белогорье» (5);

«Горький» (11) — «Динамо-ЛО» (6);

«Газпром-Югра» (10) — «Енисей» (7);

«Факел Ямал» (9) — «Нова» (8).

Команды, занявшие места с пятого по 12-е места, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр, сразу по окончанию второй встречи проводится «золотой сет» до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал. Первые матчи пройдут 18 марта, ответные — 21 марта.

Напрямую в плей-офф вышли «Зенит-Казань, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск).