Определились все участники плей-офф мужской Суперлиги по волейболу

Сегодня, 14 марта, завершился предварительный раунд мужской Суперлиги — 2025/2026. Победу в регулярном чемпионате одержал «Зенит-Казань». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с участниками плей-офф.

Напрямую в плей-офф вышли «Зенит-Казань», «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск). В квалификационном раунде сыграют «Белогорье» (Белгород), «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), «Енисей» (Красноярск), «Нова» (Новокуйбышевск), «Факел Ямал» (Новый Уренгой), «Газпром-Югра» (Сургут), «Горький» (Нижний Новгород) и «Динамо-Урал» (Уфа).

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).