ВФВ представила символическую сборную женского регулярного чемпионата

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную женского регулярного чемпионата российской Суперлиги.

Решение о попадании в список лучших спортсменов на своих позициях определяли эксперты по результатам 26 матчей, а решающее слово осталось за главными тренерами Суперлиги.

Символическая сборная:

связующая: Ева Павлович Мори, «Заречье-Одинцово»;

диагональная: Елизавета Протопопова, «Уралочка-НТМК»;

блокирующая: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК»;

блокирующая: Дарья Киселёва, «Локомотив»;

доигровщица: Брайелин Мартинес, «Динамо-Ак Барс»;

доигровщица: Елизавета Нестерова, «Корабелка»;

либеро: Мария Бибина, «Динамо-Ак Барс».