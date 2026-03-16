Стали известны лучшие бомбардиры, подающие и блокирующие в мужском регулярном чемпионате

Всероссийская федерация волейбола представила лучших спортсменов по результатам индивидуальной статистики в регулярном чемпионате российской Суперлиги.

Лучшим бомбардиром с 584 очками стал Владислав Бабкевич, выступающий за петербургский «Зенит». На втором месте итальянец Юри Романо из новоуренгойского «Факела», у него 562 очка. Замкнул тройку с результатом 519 очков Павел Желязняков из нижегородского «Горького».

Лучшим подающим стал Слави Костадинов из «Газпрома-Югра», на его счету 77 эйсов. Владислав Бабкевич подал 58 эйсов, а Максим Сапожков из московского «Динамо» – 52 эйса.

Лучшим блокирующим стал Александр Ткаченко из «Оренбуржья». Он набрал 74 очка. Владимир Чивель из «Ярославича» – 67 очков, Артём Мельников из уфимского «Динамо-Урала» – 66 очков.