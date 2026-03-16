«Не хватило одного амплуа». Главный тренер «Ленинградки» — о провале в 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение своей команды во втором матче четвертьфинала женского чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга вновь проиграл московскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 16:25, 19:25).

«Поздравляю «Динамо» с выходом в полуфинал, желаю им стать чемпионами. Они молодцы! Что касается нашей команды, к сожалению, в очередной раз в моей жизни, связанной с волейболом, всегда проблемы приходят от того, в кого больше всего вкладываешь, в кого больше всего веришь, поддерживаешь. Это случилось и сегодня. Увы, мы не смогли справиться с этой ситуацией. Выхода из неё не было.

Ошибки связаны с концентрацией? Дело не в концентрации. Команде не хватило одного амплуа, уточнять не буду», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.