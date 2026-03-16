Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Не хватило одного амплуа». Главный тренер «Ленинградки» — о провале в 1/4 финала ЧР

Комментарии

Главный тренер «Ленинградки» Александр Кашин прокомментировал поражение своей команды во втором матче четвертьфинала женского чемпионата России. Клуб из Санкт-Петербурга вновь проиграл московскому «Динамо». Встреча завершилась со счётом 0:3 (20:25, 16:25, 19:25).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 2-й матч
14 марта 2026, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 0
Ленинградка
Санкт-Петербург
Динамо М: Лазарева, Чернова, Купряшкина, Пушина, Солодова, Гончарова, Лукьянова, Капустина, Маршавина, Акопова, Сикачёва, Манжосова, Подкопаева, Синицына
Ленинградка: Юрьева, Харлова, Рубан, Романова, Мишагина, Гарелик, Мельникова, Руссу, Ксения Игоревна Соколова, Попович, Малыгина, Булгакова, Озерова, Перова

«Поздравляю «Динамо» с выходом в полуфинал, желаю им стать чемпионами. Они молодцы! Что касается нашей команды, к сожалению, в очередной раз в моей жизни, связанной с волейболом, всегда проблемы приходят от того, в кого больше всего вкладываешь, в кого больше всего веришь, поддерживаешь. Это случилось и сегодня. Увы, мы не смогли справиться с этой ситуацией. Выхода из неё не было.

Ошибки связаны с концентрацией? Дело не в концентрации. Команде не хватило одного амплуа, уточнять не буду», – приводит слова Кашина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android