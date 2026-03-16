«Уралочка-НТМК» выиграла серию плей-офф у «Корабелки» и вышла в 1/2 финала Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) вышли в полуфинал плей-офф женской Суперлиги-2025/2026, одержав победу в решающем матче 1/4 финала, обыграв «Корабелку» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12).

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12). Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».