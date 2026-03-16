«Уралочка-НТМК» выиграла серию плей-офф у «Корабелки» и вышла в 1/2 финала Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» (Свердловская область) вышли в полуфинал плей-офф женской Суперлиги-2025/2026, одержав победу в решающем матче 1/4 финала, обыграв «Корабелку» (Санкт-Петербург). Встреча завершилась со счётом 3:1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Корабелка» Санкт-Петербург – 3:1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12). Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка». Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».

Сетка плей-офф Суперлиги - 2025/2026
Календарь Суперлиги - 2025/2026
