«Локомотив» проиграл «Заречью-Одинцово» решающий матч 1/4 финала серии плей-офф Суперлиги

«Локомотив» проиграл «Заречью-Одинцово» решающий матч 1/4 финала серии плей-офф Суперлиги
Действующие чемпионки Суперлиги волейболистки калининградского «Локомотива» не смогли выйти в полуфинал чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, уступив в решающем матче 1/4 финала «Заречью-Одинцово» (Московская область). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21) в пользу подмосковного клуба.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Локомотив» Калининград – 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21). Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Сетка плей-офф Суперлиги-2025/2026
Календарь Суперлиги-2025/2026
Все новости RSS

