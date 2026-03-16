«Локомотив» проиграл «Заречью-Одинцово» решающий матч 1/4 финала серии плей-офф Суперлиги

Действующие чемпионки Суперлиги волейболистки калининградского «Локомотива» не смогли выйти в полуфинал чемпионата России — 2025/2026 среди команд Суперлиги, уступив в решающем матче 1/4 финала «Заречью-Одинцово» (Московская область). Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21) в пользу подмосковного клуба.

Волейбол. Женская Суперлига-2025/2026. Плей-офф, 1/4 финала:

«Заречье-Одинцово» Московская область – «Локомотив» Калининград – 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21). Счёт в серии – 2-1.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».