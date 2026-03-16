Определились полуфинальные пары плей-офф женской Суперлиги-2025/2026

Определились полуфинальные пары плей-офф женской Суперлиги-2025/2026
Сегодня, 16 марта, прошли решающие встречи серий 1/4 финала чемпионата России — 2025/2026 по волейболу среди команд женской Суперлиги, в результате которых стали известны все участники полуфиналов. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участников полуфинальных пар женской Суперлиги-2025/2026.

Волейбол. Суперлига-2025/2026. Плей-офф. Полуфинал, женщины:

«Уралочка-НТМК» Свердловская область – «Заречье-Одинцово» Московская область;

«Динамо-Ак Барс» Казань – «Динамо» Москва.

По регламенту соревнований в финальную серию выйдут команды, одержавшие по три победы.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив». Команда проиграла четвертьфинальную серию «Заречью-Одинцово».

