Результаты матчей плей-офф женской Суперлиги по волейболу 16 марта

Сегодня, 16 марта, завершился четвертьфинальный раунд плей-офф женской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись решающие матчи серий 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня чемпионата России.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, женщины. Результаты встреч 16 марта:

«Корабелка» Санкт-Петербург — «Уралочка-НТМК» Свердловская область – 1:3 (25:27, 26:24, 19:25, 12:25). Счёт в серии – 1-2;

«Локомотив» Калининградская область — «Заречье-Одинцово» Московская область – 1:3 (16:25, 19:25, 25:22, 21:25). Счёт в серии – 1-2.

В полуфинальной серии Суперлиги-2025/2026 «Уралочка-НТМК» и «Заречье-Одинцово» сыграют друг с другом. Вторую полуфинальную пару составили «Динамо-Ак Барс» (Казань) и московское «Динамо». По регламенту соревнований в финал выйдут команды, одержавшие по три победы в 1/2 финала плей-офф.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди женщин сезона-2025/2026 завершился 5 марта 2026 года. По его результатам в стадию плей-офф вышли восемь клубов: «Динамо-Ак Барс», «Уралочка-НТМК», «Заречье-Одинцово», «Корабелка», «Локомотив» (Калининград), «Тулица», «Динамо» (Москва), «Ленинградка».

Действующим чемпионом России является калининградский волейбольный клуб «Локомотив».