Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 17 марта

Сегодня, 17 марта, стартует раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся один матч 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Расписание матчей на 17 марта (время московское):

17:00 — «Динамо-Урал» Уфа — «Белогорье» Белгород.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Напрямую в плей-офф вышли «Зенит-Казань, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск).

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).