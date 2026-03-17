Семья либеро «Уралочки» Полины Трухиной пострадала в автокатастрофе

Семья 27-летней либеро женского волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» Полины Трухиной попала в ДТП. Трагедия случилась в период проведения четвертьфинальных матчей между свердловчанками и «Корабелкой» из Санкт-Петербурга. Полина покинула расположение команды перед третьей встречей в рамках серии игр.

В знак поддержки одноклубницы Трухиной вынесли игровую майку Полины на площадку после победы над «Корабелкой».

«Трагические события произошли в семье Полины Трухиной – семья нашего либеро попала в автокатастрофу.

Мы выражаем искренние соболезнования нашему игроку и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В связи с этим Полина пока будет отсутствовать в некоторых матчах чемпионата России.

Держись, Полина! Мы с тобой», – сообщает пресс-служба «Уралочки» в официальном телеграм-канале клуба.

«Я благодарен за ещё один шанс». Сильная история волейболиста, сражающегося с раком
