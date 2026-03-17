Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в матче квалификации плей-офф мужской Суперлиги

«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в матче квалификации плей-офф мужской Суперлиги
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» Белгород обыграл уфимское «Динамо-Урал» в матче квалификации 1/8 плей-офф мужской Суперлиги. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:0 (23:25, 21:25, 15:25) в пользу гостей из Белгорода.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 1-й матч
17 марта 2026, вторник. 17:00 МСК
Динамо-Урал
Уфа
Окончен
0 : 3
Белогорье
Белгород
Динамо-Урал: Ушков, Пирайнен, Мельников, Якутин, Крсманович, Сподобец, Чанчиков, Урсов, Брагин, Чекмизов, Скворцов, Мухаметзянов, Поталюк, Енин
Белогорье: Будюхин, Лапшин, Жогов, Маслиев, Тетюхин, Яковлев, Мельников, Аль Хачдади, Порошин, Штыблов, Подребинкин, Марченко, Заболотников, Голубев

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

«Белогорье» завершило выступление в регулярном чемпионате на пятом месте, «Динамо-Урал» — на 12-м.

Календарь мужской Суперлиги
Турнирная таблица мужской Суперлиги
Всё самое важное о плей-офф мужской Суперлиги. Как будет определяться чемпион России?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android