«Белогорье» обыграло «Динамо-Урал» в матче квалификации плей-офф мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Белогорье» Белгород обыграл уфимское «Динамо-Урал» в матче квалификации 1/8 плей-офф мужской Суперлиги. Встреча прошла в Уфе и завершилась со счётом 3:0 (23:25, 21:25, 15:25) в пользу гостей из Белгорода.

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

«Белогорье» завершило выступление в регулярном чемпионате на пятом месте, «Динамо-Урал» — на 12-м.