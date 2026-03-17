Результаты матчей квалификации плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 17 марта

Сегодня, 17 марта, стартовали встречи квалификации плей-офф мужской Суперлиги по волейболу сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялся один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игровом дня.

«Динамо-Урал» Уфа — «Белогорье» Белгород — 0:3 (23:25, 21:25, 15:25).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

«Белогорье» завершило выступление в регулярном чемпионате на пятом месте, «Динамо-Урал» — на 12-м.