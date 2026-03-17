«Игра нервов». Константин Ушаков — о победе «Заречья» над «Локомотивом» в 1/4 финала ЧР

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии женского чемпионата России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21).

С результатом 2:1 подмосковный клуб вышел в полуфинал турнира, где сразится с «Уралочкой-НТМК».

«Сейчас не хочется анализировать, давать какие-то комментарии, потому что для нас была важна победа и мы её добились. Как и почему мы выиграли – это уже надо детально разбираться. А сейчас этого не хочется делать. Сегодня была игра нервов. Обе команды хотели победить. Кто меньше ошибался – тот в итоге и победил. Сложно сказать что-либо ещё», – приводит слова Ушакова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.