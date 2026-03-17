Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Игра нервов». Константин Ушаков — о победе «Заречья» над «Локомотивом» в 1/4 финала ЧР

Комментарии

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Константин Ушаков прокомментировал победу своей команды в третьем матче четвертьфинальной серии женского чемпионата России. Встреча с «Локомотивом» завершилась со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:21).

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Заречье-Одинцово
Московская область
Окончен
3 : 1
Локомотив К
Калининградская область
Заречье-Одинцово: Павлович, Буркова, Гатина, Столяр, Ермолаева, Масалева, Бярда, Бровкина, Младенович, Максимова, Хабибрахманова, Сперскайте, Соболева, Бирюкова
Локомотив К: Любушкина, Пипунырова, Киселёва, Костюкевич, Беликова, Зайцева, Насименто, Пирайнен, Костючик, Лазарева, Аслямова, Капралова, Погорельченко

С результатом 2:1 подмосковный клуб вышел в полуфинал турнира, где сразится с «Уралочкой-НТМК».

«Сейчас не хочется анализировать, давать какие-то комментарии, потому что для нас была важна победа и мы её добились. Как и почему мы выиграли – это уже надо детально разбираться. А сейчас этого не хочется делать. Сегодня была игра нервов. Обе команды хотели победить. Кто меньше ошибался – тот в итоге и победил. Сложно сказать что-либо ещё», – приводит слова Ушакова пресс-служба ВФВ на официальном сайте.

Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android