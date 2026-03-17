«Это не оправдывает нас». Тренер «Локомотива» — о вылете из плей-офф в 1/4 финала ЧР

Старший тренер «Локомотива» Фёдор Кузин объяснил, почему калининградки, являясь действующими чемпионками турнира, не смогли пробиться в полуфинал и выбыли из борьбы на стадии четвертьфиналов.

Команда уступила подмосковному «Заречью-Одинцово» со счётом 1:2.

«Мы подошли к играм четвертьфинала не совсем в оптимальном составе. Анастасия Капралова выпала, так как она болела с температурой. Хотя, конечно, это не оправдание. Поздравляю «Заречье-Одинцово» с победой. Они очень хорошо играли, именно коллективом, командой. Наши молодые игроки немного не справились с напряжением. Это сыграло большую роль.

Что именно не получилось выполнить? Те моменты, которые мы должны были закрыть на блоке, в определённых расстановках правильно выставить блок, как мы обговаривали. Но получилось, что некоторые игроки в нервной обстановке не могли контролировать свои эмоции.

Дело в опыте. У них более зрелые игроки. Хотя, ещё раз повторюсь, это не оправдывает нас. Мы могли выиграть.

Конечно, это неприятно. Но нет таких клубов, которые постоянно были бы в финале. «Локомотив» ещё покажет себя. Сейчас будем готовиться к Кубку России – 2026. Думаю, мы там по-другому сыграем», – приводит слова Кузина пресс-служба ВФВ на официальном сайте.