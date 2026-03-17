Доигровщица «Корабелки» — о вылете из плей-офф: «Уралочка» нас прижучила

28-летняя доигровщица «Корабелки» Виктория Боброва поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинальной серии с «Уралочкой-НТМК». Третий матч между командами завершился со счётом 1:3 (25:27, 26:24, 19:25, 12:25), общий счёт серии – 1-2.

Напомним, «Корабелка» – дебютант российского женского чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга впервые вошла в элитный дивизион только в сезоне-2025/2026 и сразу дошла до матчей плей-офф.

«В целом опустошение после этого матча. Сегодня мы могли выиграть, то есть такая нестабильная игра была и с нашей стороны, и с их. Итог есть итог. Хочу поблагодарить команду, что до последнего очка мы были вместе, и за такой яркий чемпионат, но наш плей-офф окончен.

После второй игры нам было тяжело, когда мы играли дома, «Уралочка» нас там прижучила. Довольна, что это не перешло на следующую игру. Мы вышли и с новой страницы начали эту борьбу», – приводит слова Бобровой пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.