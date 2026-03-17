Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

Доигровщица «Корабелки» — о вылете из плей-офф: «Уралочка» нас прижучила

Доигровщица «Корабелки» — о вылете из плей-офф: «Уралочка» нас прижучила
Комментарии

28-летняя доигровщица «Корабелки» Виктория Боброва поделилась эмоциями после поражения в четвертьфинальной серии с «Уралочкой-НТМК». Третий матч между командами завершился со счётом 1:3 (25:27, 26:24, 19:25, 12:25), общий счёт серии – 1-2.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

Напомним, «Корабелка» – дебютант российского женского чемпионата. Команда из Санкт-Петербурга впервые вошла в элитный дивизион только в сезоне-2025/2026 и сразу дошла до матчей плей-офф.

«В целом опустошение после этого матча. Сегодня мы могли выиграть, то есть такая нестабильная игра была и с нашей стороны, и с их. Итог есть итог. Хочу поблагодарить команду, что до последнего очка мы были вместе, и за такой яркий чемпионат, но наш плей-офф окончен.

После второй игры нам было тяжело, когда мы играли дома, «Уралочка» нас там прижучила. Довольна, что это не перешло на следующую игру. Мы вышли и с новой страницы начали эту борьбу», – приводит слова Бобровой пресс-служба клуба в официальном телеграм-канале.

Материалы по теме
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android