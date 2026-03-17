Карполь эмоционально высказался после победы в 1/4 финала ЧР и трагедии в семье Трухиной

Главный тренер «Уралочки-НТМК» Михаил Карполь эмоционально высказался после победы команды в третьем матче четвертьфинальной серии женского чемпионата России. Встреча с «Корабелкой» завершилась победой свердловчанок со счётом 3:1 (27:25, 24:26, 25:19, 25:12), общий счёт серии – 2-1.

Пари Суперлига — плей-офф (ж) . 1/4 финала. 3-й матч
16 марта 2026, понедельник. 16:00 МСК
Уралочка-НТМК
Свердловская область
Окончен
3 : 1
Корабелка
Санкт-Петербург
Уралочка-НТМК: Хлебникова, Зверева, Джиоева, Касаткина, Кузьмина, Трухина, Никитина, Фитисова, Павлова, Тица, Ваганова, Швыдкая, Протопопова
Корабелка: Сарапова, Суворова, Нестерова, Исакова, Иванович, Захарова, Филиппова, Пальшина, Черняева, Филиштинская, Муранова, Боброва, Рейес

«Был очень обидный проигрыш в первом матче, был настрой, что отступать некуда. Все силы были брошены на то, чтобы победить в матче в Питере. После этого мы вернулись обратно, максимально хорошо подготовились. И у нас произошла трагедия – у нашего игрока Полины Трухиной. И мы сплотились все вокруг неё. Эмоционально мы были с ней, она была с нами. И мы сегодня не могли никак проигрывать при таких трагических обстоятельствах.

И я считаю, что нам это помогло в игре максимально, именно духу команды: сплотились, хотели победить ради неё. Матч очень тяжёлый, период жизни, вообще год у нас очень тяжёлый, много у нас трагедий в этом году. У нас умерла мать-бабушка, очень тяжёлый год. Я считаю, что бог нам даёт такие миссии, чтобы это пройти, чтобы стать вместе ещё сильнее командой, коллективом.

Невероятно эмоциональная победа. Девчонки такие молодцы! Это было очень трудно – после вчерашнего собраться и сыграть. Они собрались и показали максимально хороший волейбол.

Ещё раз хочу сказать: Полина, сегодняшняя победа для тебя. Я считаю, что волейбол сегодня был прекрасным с двух сторон: и «Корабелка», и мы играли в защите так, что просто ни один мяч не падал, какие-то вообще невероятные были мячи. У нас в конце чуть больше было сил, эмоций. У нас было за что сегодня максимально бороться, и мы это сделали», – сказал Карполь в интервью пресс-службе российской Суперлиги.

