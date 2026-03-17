Стала известна символическая сборная 1/4 финала женского чемпионата России

Всероссийская федерация волейбола представила символическую сборную 1/4 финала женского чемпионата России.
Символическая сборная:
связующая: Елизавета Синицына, «Динамо»;
диагональная: Юлия Столбова, «Динамо-Ак Барс»;
блокирующие: Елизавета Фитисова, «Уралочка-НТМК», Юлия Бровкина, «Заречье-Одинцово»;
доигровщицы: Елизавета Нестерова, «Корабелка», Ольга Бирюкова, «Заречье-Одинцово»;
либеро: Светлана Масалёва, «Заречье-Одинцово».
Напомним, в 1/2 финала вышли команды, которые сыграют следующими парами: московское «Динамо» – казанский «Динамо-Ак Барс», свердловская «Уралочка-НТМК» – подмосковное «Заречье-Одинцово».