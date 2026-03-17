«Китайская лига не уступает российскому чемпионату». Воронкова — о выступлении за «Шанхай»

30-летняя российская доигровщица Ирина Воронкова, которая в этом сезоне выступает за «Шанхай», сравнила китайский и российский чемпионаты и высказалась о нынешнем положении «Локомотива».

«Мне кажется, в данный момент китайская лига не уступает российскому чемпионату. Мы лишись еврокубков. А конкуренция за топовых игроков огромная. Не только сильные европейские лиги. Те же американки сейчас почти все играют на родине, Япония и Китай тоже забирают себе игроков. Многие наши девочки пробуют свои силы за рубежом. Они хотят расти, развивать свои навыки, получать международный опыт. Но я хочу сказать, что во всём этом есть и плюс.

Какой? Растёт своя молодёжь, чему я очень рада. В России сейчас очень много перспективных молодых волейболисток. Посмотрите на «Уралочку». Там буквально за пару лет подготовили игроков, которые заняли второе место в регулярном чемпионате. Даша Киселёва из «Локомотива» – большая молодец. Я очень-очень рада, что она на второй год в Суперлиге не остановилась и продолжает дальше прогрессировать. Понятно, что, когда в командах много молодёжи, общий уровень турнира чуть-чуть падает. Но это временное явление. Год-два – и эта же молодёжь будет сильнее и выше уровнем. Надеюсь, что скоро вернутся и еврокубки. Там мы можем проявить себя ещё лучше», – приводит слова Воронковой «БО Спорт».