Ирина Воронкова рассказала, кто был самым крутым легионером, с которым она играла в России

Доигровщица китайского «Шанхая» Ирина Воронкова рассказала, какого легионера, с которым она успела поиграть в России, считает самым крутым.

«Джордан Ларсон. В своё время она меня очень сильно мотивировала в Казани. И ещё долгие годы продолжала мотивировать. Она не просто классная волейболистка, но и большой профессионал. Я очень многому у неё научилась, в том числе отношению к работе, образу мышления.

А из мужского волейбола – Сергей Тетюхин. Он был эталоном того, как надо вести себя не только на площадке, но и за её пределами», – приводит слова Воронковой «БО Спорт».

Напомним, Воронкова выступала за казанский клуб с 2011 по 2014 год и с 2016 по 2018 год.