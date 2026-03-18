Расписание матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу на 18 марта

Сегодня, 18 марта, продолжится раунд плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня состоятся три матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф. Квалификация. Расписание матчей на 18 марта (время московское):

17:00. «Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск;

17:00. «Факел Ямал» Новый Уренгой — «Нова» Новокуйбышевск;

19:00. «Горький» Нижний Новгород — «Динамо-ЛО» Ленинградская область.

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Напрямую в 1/4 финала вышли «Зенит-Казань, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск).

Действующим чемпионом России является «Зенит-Казань», который в финале обыграл санкт-петербургский «Зенит» (3-0 в серии).