«Енисей» одержал победу в первом матче 1/8 финала мужской Суперлиги

Мужской волейбольный клуб «Енисей» одержал победу над «Газпромом-Югра» в первой встрече 1/8 финала Суперлиги-2025/2026. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 1/8 финала — квалификация, первый матч:

«Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск — 0:3 (22:25, 20:25, 19:25).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.