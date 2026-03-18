Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Волейбол Новости

«Енисей» одержал победу в первом матче 1/8 финала мужской Суперлиги

«Енисей» одержал победу в первом матче 1/8 финала мужской Суперлиги
МВК «Енисей»
Комментарии

Мужской волейбольный клуб «Енисей» одержал победу над «Газпромом-Югра» в первой встрече 1/8 финала Суперлиги-2025/2026. Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Пари Суперлига — плей-офф (м) . 1/8 финала — Квалификация. 1-й матч
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Газпром-Югра
Сургут
Окончен
0 : 3
Енисей
Красноярск

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 1/8 финала — квалификация, первый матч:

«Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск — 0:3 (22:25, 20:25, 19:25).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.

Календарь плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026
Сетка плей-офф мужской Суперлиги-2025/2026
Материалы по теме
Всё самое важное о плей-офф мужской Суперлиги. Как будет определяться чемпион России?
Комментарии
Новости. Волейбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android