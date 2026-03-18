Волейболисты «Новы» выиграли первый матч у «Факела» в 1/8 финала Суперлиги

Волейбольный клуб «Нова» из Новокуйбышевска добыл победу в первой встрече 1/8 финала Суперлиги-2025/2026. Игра в гостях с «Факелом» из Нового Уренгоя завершилась со счётом 3:1.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 1/8 финала — квалификация, первый матч:

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Нова» Новокуйбышевск — 1:3 (25:20, 20:25, 25:27, 20:25).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.