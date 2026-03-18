«Динамо-ЛО» переиграло «Горький» в первой встрече 1/8 финала мужской Суперлиги

Волейбольный клуб «Динамо-ЛО» одержал победу на тай-брейке в первой встрече 1/8 финала Суперлиги-2025/2026 с «Горьким». Игра в Нижнем Новгороде завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Волейбол. Суперлига-2025/2026, мужчины. 1/8 финала — квалификация, первый матч:

«Горький» Нижний Новгород — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 12:15).

Команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата с пятого по 12-е места в турнирной таблице, играют квалификационный раунд из двух матчей, в случае равенства по очкам по итогам двух игр сразу по окончании второй встречи проводится «золотой» сет до 15 очков, его победитель выходит в четвертьфинал.