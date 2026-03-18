Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сразу четыре россиянки сыграют в полуфинале чемпионата Турции

В Турции завершился женский регулярный чемпионат по волейболу. Его победителем стал «Вакифбанк», за который выступает российская доигровщица Марина Маркова. Команда выиграла 25 матчей из 26 в рамках турнира.

На втором месте остался «Фенербахче» в составе с российской доигровщицей Ариной Федоровцевой. Клуб одержал 22 победы. Третье место с 21 победой занял «Зерен Спорт», за который играют россиянки Анна Лазарева и Светлана Гатина. На четвёртом месте – «Экзачибаши» (20 побед).

Эти четыре команды сыграют между собой в полуфинале чемпионата в следующих парах: «Вакифбанк» — «Экзачибаши», «Фенербахче» — «Зерен Спорт».

