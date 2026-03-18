Результаты матчей плей-офф мужской Суперлиги по волейболу 18 марта

Сегодня, 18 марта, продолжился плей-офф мужской волейбольной Суперлиги сезона-2025/2026. В рамках очередного игрового дня прошли три матча 1/8 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Суперлига-2025/2026, мужчины. Плей-офф, 1/8 финала — квалификация. Результаты матчей на 18 марта:

«Газпром-Югра» Сургут — «Енисей» Красноярск — 0:3 (22:25, 20:25, 19:25).

«Факел Ямал» Новый Уренгой — «Нова» Новокуйбышевск — 1:3 (25:20, 20:25, 25:27, 20:25).

«Горький» Нижний Новгород — «Динамо-ЛО» Ленинградская область — 2:3 (25:19, 22:25, 22:25, 25:22, 12:15).

Предварительный этап чемпионата России по волейболу среди мужчин сезона-2025/2026 завершился 14 марта 2026 года. Напрямую в 1/4 финала вышли «Зенит-Казань, «Зенит» (Санкт-Петербург), «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Новосибирск). Сегодня состоялись первые матчи 1/8 финала. Впереди — ответные игры.