Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Симеон Николов объяснил, почему решил продолжить карьеру в российской Суперлиге

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов рассказал, почему решил продолжить свою игровую карьеру в российской Суперлиге.

– Это твой первый в профессиональной карьере трансфер, и ты выбрал наш чемпионат. Почему?
– Россия была единственным вариантом, где мне предложили роль основного связующего. Я хотел именно играть, а не быть вторым номером. Другими словами, я сделал выбор в пользу тяжёлого чемпионата, где буду на площадке и смогу вырасти профессионально, ещё и в хороших условиях.

– Но большинство игроков предпочитают итальянский чемпионат, чтобы развиваться и прогрессировать.
– Есть такое. У меня тоже была возможность выбрать итальянский чемпионат, но я не захотел попасть в худшую команду итальянской лиги. Я предпочитаю бороться за медали в России.

– В интернете есть информация, что на твой переход повлияли хорошие дружеские отношения твоего папы Владимира Николова и Пламена Константинова, которые вместе играли в сборной.
– Возможно. Но я не уверен, что это сыграло большую роль. Думаю, если бы Пламену не нравилось, как я играю, то он бы не взял меня в команду. Конечно, они играли вместе и у них дружеские отношения, но, думаю, ему просто нужен был молодой игрок, – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

Материалы по теме
Интервью со звездой волейбольного ЧМ-2025 Симеоном Николовым. Как он оказался в России?
Эксклюзив
Интервью со звездой волейбольного ЧМ-2025 Симеоном Николовым. Как он оказался в России?
