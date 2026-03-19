«Я знал, что будет очень холодно. Меня это не беспокоит». Симеон Николов — о Новосибирске

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов рассказал, как он воспринимает холодный климат Сибири.

«Да, было такое (улыбается). Я знал, что в Новосибирске будет очень холодно и много перелётов, но меня это совсем не беспокоит. Я приехал сюда, чтобы играть в волейбол. Сейчас это мой главный приоритет, а в будущем посмотрим, будет ли у меня возможность выбирать страну, учитывая погоду (улыбается). Сейчас, в начале моей карьеры, я должен собрать всю волю в кулак и играть там, где я могу играть», – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.