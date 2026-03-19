Симеон Николов рассказал, что нужно «Локомотиву», чтобы стать чемпионом России

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов высказался о том, что необходимо сделать игрокам клуба, чтобы одержать победу в чемпионате России.

– Что в этом сезоне должно стать сильной стороной «Локомотива», чтобы ваша команда выиграла чемпионат?

– Нам необходимо быть в превосходной физической форме, чтобы играть на 100%. И нам нужно научиться лучше играть в защите. Нужно отрабатывать высокие передачи и делать элементарные вещи верно, не допускать своих ошибок. И тогда у нас будут довольно хорошие шансы, – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.