«Однозначно, это не самый любимый мой мяч». Симеон Николов — о российском «Воларе»

Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов поделился мнением о российском мяче «Волар».

– Насколько быстро тебе удалось приручить российский «Волар»?

– Однозначно, это не самый любимый мой мяч (улыбается). Но это мяч, которым играют здесь, в чемпионате России, и мне нужно относиться к этому с уважением и тренироваться с ним. Думаю, для меня это ещё и полезный опыт – играть с совершенно другим мячом. Да, определённо, опыт с другим мячом и в другой атмосфере – это очень позитивные и развивающие моменты, – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.