Волейболист «Локомотива» Симеон Николов назвал лучшего связующего мира
Связующий волейбольного клуба «Локомотив» (Новосибирск) болгарин Симеон Николов назвал лучшего связующего мира.

– Никола Йовович в своём интервью назвал тебя уникальным связующим, каких в мировом волейболе не было много десятилетий. Как воспринимаешь такие комплименты? И считаешь ли ты сам себя уникальным?
– Да, я считаю себя уникальным. Просто потому, что таких игроков не так уж много. Имею в виду, что не так много связующих такого же роста. Но я бы не сказал, конечно, что делаю в игре что-то невероятное или безумное. Знаешь, я просто нашёл свой стиль игры и буду придерживаться его, пока он эффективен. У каждого свой стиль игры. И моя манера игры действительно отличается от действий многих других связующих.

– А для тебя самого, кто сейчас связующий номер один в мире?
– Майка Кристенсон – лучший связующий мира прямо сейчас, – сказал Николов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Коваленко.

